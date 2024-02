Quarto, riaprono i “Monumento”, storico stabilimento cittadino: Sono state rimosse le barriere architettoniche, presto l’apertura dell’area ristorazione, a giugno la spiaggia ...genova.repubblica

Terzo mandato, la sconfitta sarda riapre la partita Zaia: «Sarà ripresentato»: Sostegni al terzo mandato di Zaia (nel suo caso Quarto) arrivano anche da quei leghisti che non sono mai stati etichettati come amici del governatore. È il caso del sottosegretario padovano Massimo ...ilgazzettino

Popolari per Foggia in Tribunale: Buenza rischia di perdere il posto in Consiglio per 4 voti: Si riaprono i verbali delle operazioni elettorali del 22 e 23 ... anche lui candidato nella stessa lista e arrivato Quarto. Lamenta la mancata corretta attribuzione dei voti. Il seggio è stato ...foggiatoday