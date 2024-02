QUANTA DIFFERENZA Perez 19 volte dietro il compagno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) C’è chi dice che ormai in Formula 1 contino solo auto e team. Ma in casa Red Bull il pilota conta eccome, e non ci sono dubbi su chi sia stato il migliore durante tutto l’anno passato. Max Verstappen, con il terzo mondiale conquistato, non ha dato speranze aldi squadra, nonché primo rivale nel campionato del Mondo, Sergio, nonostante durante i primi round stagionali il messicano abbia portato a casa alcune pole position e un paio di vittorie. Max Verstappen ha battutosia in gara che in qualifica per diciannove, doppiandolo in termini di punti nella classifica piloti: 549 contro i 285 del messicano. L’olandese volante si è assicurato otto giri veloci in più rispetto a Checo. Guardando però il miglior piazzamento in gara e in qualifica, entrambi durante l’anno sono partiti dalla prima ...