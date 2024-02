Quando torna l' ora legale nel 2024 non è un giorno qualsiasi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "arriva il cambio di orario", "l'ora", oppure "lancette avanti o indietro". Sono già tante le persone che in rete cercano notizie sul cambio dell'ora. Nelilfatidico non capiterà unqualunque, diciamo così, ma la notte di Pasqua. Le lancette andranno...

Firenze, 29 febbraio 2024 – Ci vorrà ancora qualche giorno per tornare a condizioni Meteo stabili. In particolare per quanto riguarda il weekend sarà ... (lanazione)

Veronica Lario torna a parlare dopo 15 anni di silenzio: "Non ho segreti, il tribunale mi ha tolto ogni diritto": Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, è tornata a parlare in televisione per la prima volta dopo il divorzio del 2009. Ospite di “A cena da Maria Latella” su Skytg24, l’ex attrice ha parlato ...globalist

Meteo prossimi giorni: quanto dura l’ondata di maltempo: Nelle prossime ore è prevista una breve tregua nelle regioni del Settentrione, ma da venerdì torna nuovamente il maltempo. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni. Meteo, la tempesta Emil ...meteo

Rider parcheggia, consegna il pasto, torna dopo 5 minuti e trova una multa da 80 euro. Lo sfogo in lacrime: «Non ho i soldi per pagarla»: Quando torno dalla consegna vedo qualcuno vicino all'auto che mi sta scrivendo la multa, allora comincio a correre e gli dico "per favore, stavo solo facendo una consegna, per favore!"». Tuttavia, le ...leggo