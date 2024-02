Qualiano | 15 anni con tirapugni | coltello e proiettili | denunciato

(Di giovedì 29 febbraio 2024): 15con. Fermato dai carabinieri su scooter senza assicurazione.I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hannoper porto di armi un 15enne di. Il giovane era alla guida di uno scooter insieme ad un coetaneo. Fermato durante un controllo alla circolazione, si è mostrato particolarmente nervoso.Nel sottosella dello scooter, hanno scoperto i militari, erano nascosti un, una scatto di 21 centimetri e 49 cartucce a salve. Il materiale è stato sequestrato e così il ciclomotore, risultato privo di assicurazione e revisione. I minori sono stati affidati ai genitori. Nota Stampa Comando ...

gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno eseguito nei confronti dell'orco un provvedimento ordine di esecuzione per la carcerazione emesso ... (teleclubitalia)

Raffaele muore soffocato da un tubicino di plastica a 4 anni, indagine sui soccorsi: «In avaria l'auto medica»: La seconda, medicalizzata, partita dalla unità operativa di Qualiano, dunque più distante da Mugnano, che ha impiegato 10 minuti per arrivare a destinazione. Quest’ultima postazione è dotata anche di ...leggo

Muore bimbo di 4 anni soffocato da un pezzo di giocattolo: in avaria l'auto dei soccorsi: Non è stato un boccone, un pezzo di cibo, ma un beccuccio di plastica del giocattolo che stava maneggiando, ad aver soffocato Raffaele, il piccolo morto a soli 4 anni mentre era in ... partita dalla ...ilmessaggero

Qualiano: 15 anni con tirapugni, coltello e proiettili. Fermato dai carabinieri su scooter senza assicurazione. Denunciato: I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno denunciato per porto di armi un 15enne di Qualiano. Il giovane era alla guida ... Valentina Cirico e Filomena Ambrosio, di 33 e ...reportweb.tv