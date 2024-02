Putin | tutta la Russia sostiene soldati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 29 febbraio 2024) 10.43 Nel discorso annuale alle Camere, il presidenteribadisce che "tutto il Paese"russi "nell'operazione speciale" in Ucraina. "L'Occidente cerca di indebolirci dall' interno, ma non permetteremo a nessuno di interferire nei nostri affari interni.Stanno provando a trascinarci in una corsa agli armamenti. Laha dimostrato di poter rispondere a qualunque sfida".In Ucraina "faremo tutto per finire guerra e lo stop al nazismo".Ab biamo missile balistico Sarmat"."Insensato dire che attaccheremo l'Europa".