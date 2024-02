Putin tradito dalla Corea del Nord | metà delle armi fornite «non funzionano e sono vecchie»

Ucraina, Macron come Draghi "Parigi non ha i mezzi per fare 'whatever it takes'": Macron è arrivato a considerare le ambizioni imperialiste di Putin come una minaccia esistenziale per l’Europa, non solo per l’Ucraina, prosegue Ft. Mosca è impegnata in una “guerra ibrida” contro la ...reggiotv

Donald Trump attacca il principe Harry: "Ha tradito la regina". Poi l'avvertimento sul caso del visto: Donald Trump va all'attacco del principe Harry e lo avverte: "Io da presidente non lo proteggerò". C'entra il caso del visto per entrare negli Usa ...notizie.virgilio

Migranti: Boldrini-Bartolo, 'Governo ha tradito familiari vittime e superstiti': Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il Governo italiano ha tradito i familiari delle vittime e i superstiti del naufragio di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023. Oggi, insieme all'eurodeputato Pietro Bart ...affaritaliani