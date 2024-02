Putin | «Per colpa dell’Occidente rischiamo il conflitto nucleare e l’annientamento della civiltà»

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’intera Russia sostiene i soldati russi impegnati nell’operazione militare in Ucraina. Almeno questo è ciò che sostiene il leader del Cremlino Vladimir, che ha iniziato il suo discorso alla Nazione davanti alle Camere riunite del Parlamento. Aggiungendo: «Uniti possiamo superare qualsiasi cosa. Non permetteremo a nessuno di interferire nei nostri affari interni. Abbiamo capito che l’Occidente sta provando a trascinare la Russia nella corsa agli armamenti, sta provando a indebolirla dall’interno. Mentre gli Stati Uniti provano a infliggere una sconfitta strategica al nostro Paese». E dunque, le minacce: «Anche noi abbiamo armi capaci di raggiungere i vostri territori. Hanno tentato in passato di combattere la Russia, ma ora le conseguenze saranno pessime. Tutto quello che l’Occidente sta escogitando porta veramente alla minaccia di un...

