Putin parla alla nazione | “Le nostre armi possono raggiungere l’Occidente”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un discorso dai toni più che decisi, quello di. Il primo che ha visto il leader russo rivolgersi direttamente al popolo russo dopo il caso Navalny e le accuse della comunità internazionale. Propriocomunitò internazionale lo zar si è rivolto mostrando per l’ennesima volta i muscoli, richiamando i cittadinicoesione e invitandoli a guardare al nemico al di fuori dei confini. Avvertendo: se le truppe Nato interferiranno nella guerra in Ucraina, le conseguenze potrebbero essere drammatiche. “Hanno cominciato are della possibilità di inviare contingenti militari della Nato in Ucraina, ma ricordiamo il destino di coloro che una volta inviavano truppe nel territorio del nostro Paese. Ma ora le conseguenze per i potenziali interventisti saranno molto più ...