Putin mostra i muscoli | “Le nostre armi possono colpire l’Occidente”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Vladimir. In piena campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali di marzo, il presidente russo ha nuovamente messo nel mirino. Mosca hacheobiettivi sul territorio dei Paesi occidentali, il suo annuncio in un discorso alla nazione davanti all’Assemblea federale. “Loro (– ndr) devono capire che anche noi abbiamocheobiettivi sul loro territorio”.ha colto l’occasione per tornare sulla proposta del presidente francese Emmanuel Macron di inviare truppe occidentali a Kiev: “Si è iniziato a parlare della possibilità di inviare contingenti militari della Nato in Ucraina ma le ...