Putin minaccia l’Occidente | “Fa rischiare la guerra nucleare”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nel conflitto in Ucraina le forze russe hanno usato due tipi di missili ipersonici: il Kinzhal, lanciato dagli aerei, e lo Zirkon, lanciato dalle navi. Lo ha detto il presidente Vladimirnel suo discorso alle Camere riunite del Parlamento. “Tutto il Paese” sostiene i soldati russi impegnati nell’operazione militare in Ucraina e uniti “possiamo superare qualsiasi cosa”, le parole del presidente russo. “Anche noi abbiamo armi capaci di raggiungere i vostri territori”, ha poi aggiuntorivolgendosi al. “Hanno tentato in passato di combattere la Russia, ma ora le conseguenze saranno pessime. E’ una sciocchezza dire che Mosca voglia attaccare l’Europa. Tutto quello chesta escogitando porta veramente alladi un conflitto con armi nucleari e quindi all’annientamento ...