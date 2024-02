Putin | “L’Occidente sta facendo rischiare una guerra nucleare Non vogliamo attaccare l’Europa ma le nostre armi possono raggiungervi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Tutto quello chesta escogitando porta veramente alla minaccia di un conflitto connucleari e quindi all’annientamento della civiltà”. Il presidente russo Vladimirparla alla nazione e punta il dito controricordando che anchedella Russia“raggiungere i vostri territori” e avverte: un intervento Nato in Ucraina avrebbe “conseguenze tragiche“. Lo fa nel suo discorso alla nazione davanti alle Camere riunite del Parlamento a pochi giorni dalle elezioni presidenziali, in programma in Russia dal 15 al 17 marzo prossimi. Un intervento proiettato sui maxischermi e anche da 23 cinema in una ventina di città russe.ha anche accusatodi “cercare di trascinare” Mosca “in una corsa agli armamenti” ...