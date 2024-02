Putin | ' l' Occidente sta facendo rischiare guerra nucleare'

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Tutto quello che l'sta escogitando porta veramente alla minaccia di un conflitto con armi nucleari e quindi all'annientamento della civiltà". Lo ha detto il presidente russo Vladimirnel suo discorso alla nazione. "Anche noi abbiamo armi capaci di raggiungere i vostri territori". Lo ha detto il presidente Vladimirrivolgendosi all'. "Hanno tentato in passato di combattere la Russia, ma ora le conseguenze saranno pessime". ha aggiunto, affermando che tuttavia è "una sciocchezza" dire che Mosca voglia attaccare l'Europa.

