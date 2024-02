Putin | l’Occidente e la minaccia nucleare Cos’ha detto nel suo discorso

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un Occidente che voleva vedere una Russia “morente”, ma che ha “sbagliato i calcoli” non considerando la determinazione e il senso di unità del popolo russo. A due settimane dalle consultazioni dove cercherà (con risultati scontati) la sua riconferma per un altro mandato, i toni del presidente russo Vladimirnon possono che essere marcatamente nazionalisti. Nelsullo Stato della Nazione (dalla durata record di due ore) pronunciato giovedì 29 febbraio, il leader russo ha toccato diversi punti di rilievo. A partire dall’eventuale dispiegamento di truppe occidentali in territorio ucraino, una possibilità recentemente evocata dal presidente francese Emmanuel Macron.ha avvertito le capitali delche l’eventuale realizzazione di una simile possibilità avrebbe delle conseguenze: “Si è parlato ...