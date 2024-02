Putin 2030 | protettore e bombardiere Avete capito che scoppia la guerra nucleare?

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Alla vigilia del funerale di Navalny, tra continui nuovi arresti e condanne, il presidente sventola il programma in vista del plebiscito elettorale, parla di Russia come potenza, snocciola la dotazione missilistica, promette misure economiche per la popolazione. Il disprezzo per l’Occidente è il solito, la sicumera è moltiplicata