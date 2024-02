Puglia | Pagano Pd | ‘Corte boccia Fitto su Giochi Mediterraneo | fine dei ricatti a Regione’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) – ?A distanza di un anno dalla nomina del Commissario Ferrarese, le opere e le infrastrutture per ideldi Taranto sono ancora ferme al palo. Come se non bastasse, la sentenza depositata oggi dalla Corte Costituzionale dimostra quello che diciamo dal primo giorno: il ministroha nominato un Commissario straordinario per consumare un ricatto politico nei confronti della Regione, in barba alla legge e alla ripartizione di competenze legislative che la nostra Costituzione indica chiaramente. Quello diè stato un ?fallo da rosso? che non ha portato a nulla come evidenzia lo stallo sui progetti per i, ma che dimostra solo con quale tracotanza e spirito vendicativo il nostro caro ministro suole gestire i dossier?. Così ...