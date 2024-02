Pse | Orlando | ‘torna austerità | perchè fondi comuni per armi e non per transizione?’

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Al congresso del Pse a Roma discuteremo di quale tipo di Europa vogliamo. Credo che non dobbiamo cadere nella trappola di un europeismo retorico. L’Europa oggi deve darsi una forte caratterizzazione sociale, strumenti di welfare, di politica industriale, di difesa comune, per guidare la transizione ecologica. Non può essere soltanto un mercato”. Lo dice il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea, in un video pubblicato sui social.“Noi e i liberali abbiamo tutti e due una forte fiducia nell’Europa, ma i socialisti si distinguono dai liberali – aggiunge l’esponente dem – perché sanno che il mercato da solo non basta e servono altri tipi di strumenti che purtroppo l’Europa non ha ancora costruito. Spero di discuta anche del fatto che con il Covid si erano fatti grandi passi avanti, col Pnrr, e dopo si è tornati ad un Patto di ...

Effetto Sardegna in Liguria, Orlando (Pd): “Ora gli elettori liguri non capirebbero uno strappo Pd-M5S”: L’ex ministro dem Andrea Orlando spinge per rinnovare il patto dopo la vittoria di Todde in Sardegna ...ilsecoloxix

