Pse | da Scholz a Sanchez a Roma per congresso | Schlein ‘Meloni con nemici Italia’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 feb. (Adnkronos) – Al fianco del premier spagnolo Pedro, del cancelliere tedesco Olafe degli altri leader socialisti europei, Ellysabato lancerà la campagna per le europee. L’appuntamento è alla Nuvola aper ilelettorale del Pse, in cui si ratificherà la nomina del commissario Ue al lavoro, Nicolas Schimt, come spitzenkandidat (candidato alla presidenza della Commissione europea) dei socialisti e l’adozione del manifesto del programma per le europee con il lavoro, la transizione green, i diritti al centro. Eci arriva sull’onda dalla vittoria in Sardegna e la sfida dell’Abruzzo alle porte. “Le elezioni sarde non sono mai state così importanti per il Pse”, dice il segretario generale Giacomo Filibeck oggi al ...