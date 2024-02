(Di giovedì 29 febbraio 2024) Torna sul tavolo del governo il, un decreto che cambierebbe le condizioni di “premialità” e gli sconti di pena per i detenuti per risolvere il problema delle celle affollate. Il dibattito sulla sicurezza pubblica è tornato al centro dell’agenda politica e potrebbe portare all’introduzione di un nuovo disegno di legge che, di fatto, propone modifiche significative al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di tutela delle vittime di reati. La situazione in Italia e la necessità di un intervento Il sovraffollamento carcerario in Italia è da anni una piaga sociale e un problema strutturale che ha ripercussioni sulla qualità della vita dei detenuti, sulla sicurezza all’interno degli istituti penitenziari e sulla stessa credibilità del sistema ...

Provvedimento svuota carceri 2024: cosa prevede e di quanto anticipa i giorni di uscita: Torna sul tavolo del governo il Provvedimento svuota carceri, un decreto che cambierebbe le condizioni di “premialità” e gli sconti di pena per i detenuti per risolvere il problema delle celle ...quifinanza

Carceri: adesso il Governo punta sugli sconti di pena per buona condotta per risolvere sovraffollamento detenuti: Carceri: adesso il Governo punta sugli sconti di pena per buona condotta per risolvere sovraffollamento detenuti Già oggi il sovraffollamento ...poliziapenitenziaria

Troppi detenuti in cella: lo svuota-carceri a destra non è più un tabù: Italia Viva presenta un ddl svuota-carceri e la maggioranza apre: con il sovraffollamento, ora non è più un tabù.lanotiziagiornale