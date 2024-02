Protagonista ancora una volta Sylvester Stallone insieme a Michael B Jordan

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tre anni dopo il grande successo di Creed – Nato per combattere, questa sera alle 21.20 su Rai 2 va in onda Creed II, secondo capitolo della saga spin-off che prosegue le avventure del leggendario Rocky Balboa. Con protagonisti, come nel precedente,B.e il sempreverde, il film non solo riesce ad essere all’altezza del suo predecessore ma contiene in sé anche un altro sequel. Ovvero quello di Rocky IV, del 1985, visto il ritorno sul ring del mitico Ivan Drago. ...