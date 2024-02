Processo Milia | sfilano i medici che curavano il carabiniere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nela carico di Antonio(foto), in corso davanti al Tribunale Militare di Verona, sono stati ascoltati tutti iche lo hanno avuto in cura nell’ultimo anno, prima di commettere l’omicidio del suo superiore, il comandante della stazione di Asso, luogotenente Doriano Furceri, ucciso a 58 anni da tre colpi di pistola la sera del 27 ottobre 2022, all’interno della caserma. In tutto sette testimoni: tre della commissione medica militare, che lo avevano dichiarato adatto a rientrare in servizio dopo un periodo di malattia, e altre tre psichiatri, rispettivamente dell’ospedale Sant’Anna, dove era stato ricoverato alcuni mesi prima, dell’Arma dei carabinieri e del Centro Psicosociale. Considerazioni e valutazioni che hanno reso probabilmente necessaria una integrazione di perizia psichiatrica, rispetto a quanto già fatto in ...