Processo a prof religione per abusi sessuali | Garante infanzia Lazio ammessa come parte civile

Marito a processo per « revenge porn » ovvero per aver pubblicato sul suo profilo whatsapp una foto della moglie senza veli mentre esce dalla doccia. I fatti ... (gazzettadelsud)

Ieri è iniziato il Processo contro Dani Alves . Il calciatore brasiliano è accusato di aver aggredito sessualmente una donna di 23 anni in una discoteca di ... (golssip)

Manuela Calza , rappresentante della segretaria nazionale della Flc Cgil, lancia un monito al governo: non mettere in discussione il giudizi o descrittivo nella ... (orizzontescuola)

Processo al prof di religione per abusi sessuali, parte civile anche la Garante dell’Infanzia del Lazio: LATINA – Nuova udienza a porte chiuse in Tribunale a Latina per il Processo a carico di Alessandro Frateschi, il 49enne professore di religione originario di Terracina accusato di abusi sessuali su ...radioluna

Strage di Erba, riesame delle confessioni di Olindo e Rosa. Al via la revisione del Processo: Un uomo racconta davanti alla telecamera di uno psichiatra come e perché assieme a sua moglie ha ucciso tre donne e un bimbo. Risponde alle domande e dice anche di aver ferito un uomo lasciato a terra ...informazione

Violenze sui prof, c’è il carcere: Si rischia la reclusione fino a sette anni e mezzo. A prevederlo la legge sulla sicurezza del personale scolastico approvata dal Senato Pene più severe per chi aggredisce docenti, dirigenti e in ...italiaoggi