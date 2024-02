Quotazioni del petrolio in calo in avvio di giornata sui mercati internazionali. Il greggio Wti cede lo 0,61% a 78,13 dollari al barile . Il Brent scende dello ... (quotidiano)

Prezzo petrolio poco mosso, Wti a 78,45 euro: Prezzo del petrolio poco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna ad aprile passa di mano a 78,45 euro al barile con un calo dello 0,11% mentre il Brent sempre con ...quotidiano

petrolio: il quadro tecnico rimane contrastato: Nella seduta di mercoledì 28 febbraio il petrolio (E-Mini Crude Oil future) è stato respinto dalla barriera grafica posta a quota 79,60 dollari e ha subito una ...milanofinanza

La Russia sospende le esportazioni di gasolio: Cremlino in crisi: La strategia della Russia su petrolio e gas non funziona più: ne vendono troppo poco per poter finanziare la guerra in Ucraina.money