Poste | ricavi a 12 miliardi | utile a 1 | 9 miliardi +22 | 1%

(Di giovedì 29 febbraio 2024)Italiane chiude l'esercizio 2023 conin rialzo del 5,4% a 12di euro, "con un solido contributo da pagamenti e servizi finanziari", unnetto di 1,9di euro (+22,1%) e un Ebit al record di 2,62(+9,4%), più che raddoppiato rispetto al livello del 2017 e in linea con la guidance del 2023 pari a 2,60, un break-even in anticipo rispetto alla guidance, conseguito dalla business unit corrispondenza, pacchi e distribuzione, conpari a 3,7di euro nel 2023, in crescita del 2,6% su base annua. Lo rende noto il gruppo, diffondendo i risultati preliminari, e proponendo un dividendo in crescita ...

