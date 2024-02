Poste | nel 2023 utile netto +22 | 1% a 1 | 9 miliardi | ricavi +5 | 4% a 12 miliardi

Trasferimento e passaggio di ruolo: valuta zione servizio pre-ruolo e anno svolto in assegnazione provvisoria in altro ruolo. L'articolo Mobilità docenti 2024 , ... (orizzontescuola)

Per Poste Italiane il 2023 è stato un anno da record . I conti approvati dal consiglio d’amministrazione confermano le attesa di crescita dei risultati con ... (lanotiziagiornale)

Conti decisamente d’oro, un cedolone e una nuova nomina. Il 2023 di Poste Italiane si è chiuso come meglio non poteva. Nell’attesa di capire se e come il ... (formiche)