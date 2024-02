(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) -Italiane ha conseguito nelunin crescita del 22,1% su base annua, a 1,9. Isono stati in crescita del 5,4% a 12, con un solido contributo da pagamenti e servizi finanziari. Inoltre, il risultato operativo (ebit) segna il record pari a 2,62di euro (+9,4% rispetto al 2022), più che raddoppiato rispetto al livello del 2017 e in linea con la guidance delpari a 2,60di euro. Sono alcuni dei principali risultati preliminari dell'azienda del quarto trimestre e dell'esercizio. Il gruppoha raggiunto nella divisione ...

Per Poste Italiane il 2023 è stato un anno da record . I conti approvati dal consiglio d’amministrazione confermano le attesa di crescita dei risultati con ... (lanotiziagiornale)

Trasferimento e passaggio di ruolo: valuta zione servizio pre-ruolo e anno svolto in assegnazione provvisoria in altro ruolo. L'articolo Mobilità docenti 2024 , ... (orizzontescuola)

I titoli del giorno a Piazza Affari: focus su trimestrali Moncler e Prysmian. Debole Tim: In primo piano i numeri di Saipem, ma anche quelli di Poste Italiane, Moncler e Prysmian. I conti di Leonardo verranno invece comunicati stasera a mercati chiusi. E sono questi i titoli che nel corso ...borse

Poste: nel 2023 utile netto +22,1% a 1,9 miliardi, ricavi +5,4% a 12 miliardi: L'ad Del Fante: "Forte performance finanziaria. Il gruppo continua a crescere grazie al suo modello di business diversificato, resiliente e sostenibile" Poste Italiane ha conseguito nel 2023 un utile ...adnkronos

Migranti, dopo 7 anni non luogo a procedere per Ong accusate di traffico di esseri umani: In un video del 18 giugno 2017 viene ricostruita una di queste situazioni. Il 2 agosto la Juventa viene posta sotto sequestro nel porto di Trapani. A quell'epoca, governo Gentiloni, alla guida del ...tg.la7