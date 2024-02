Poste Italiane | crescita record nel 2023 | Del Fante ha pronto il piano 2024-2028

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Aumenta notevolmente la redditività die, guardando al, sono stati registrati dei livelli positivi. L’Ad Matteo Delnon nasconde l’entusiasmo generato da questa condizione, parlando di “risultati straordinari”. Svariate le conseguenze di tale situazione, con in primis la proposta di un incremento del dividendo, per il quarto anno consecutivo.inha svelato un risultato operativo a dir poco notevole, pari a 2,62 miliardi di euro. In attesa di conoscere nel dettaglio gli sviluppi della privatizzazione della seconda tranche, non si può che restare più che positivi dinanzi alle cifre approvate. Ci si attendeva unae questa è prontamente giunta, con un ...

Roma , 28 febbraio 2024 – Poste italiane comunica che in tutti i 393 uffici postali di Roma e provincia le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a ... (ilfaroonline)

Del Fante (Poste Italiane): “Nostro modello sostenibile, la strategia vincente grazie anche al digitale”: Matteo Del Fante, AD di Poste Italiane, commentando i risultati preliminari del quarto trimestre e dell'esercizio 2023: "Siamo la “platform company” leader in Italia focalizzata sul cliente, al ...key4biz

Poste Italiane, da venerdì 1° marzo saranno in pagamento le pensioni del mese: Poste Italiane comunica che in tutti i 96 uffici postali della provincia di Savona le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da venerdì 1. Sempre a partire da venerdì 1 le pensioni ...savonanews

Poste Italiane: utile e dividendo in aumento. Giuseppe Lasco nominato Direttore Generale: Conti 2023 eccellenti per Poste Italiane con ricavi, utili e dividendo in crescita. La nomina di Lasco rafforza il vertice del Gruppo Poste Italiane ha chiuso il 2023 con risultati solidi e in ...firstonline.info