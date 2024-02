Porta Santo Spirito | Ezio Gori si dimette da rettore | “Costretto da motivi familiari”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Arezzo, 29 febbraio 2024 –lascia la carica didi. “Lasciare il ruolo diè una decisione sofferta e dolorosa che affonda le proprie ragioni nel fatto che, da molto tempo ormai,mi costringono a stare lontano dal Quartiere di. Non riesco più a dare al Quartiere quell’apporto che ho sempre ricercato e come la mia persona mi impone. Per questo, ho deciso con grande serenità di rassegnare le mie dimissioni dalla carica die di Consigliere con effetto immediato. Una decisione che ho già comunicato personalmente a tutto il Consiglio Direttivo che mi ha sempre sostenuto in ...

Nei Musei di Maremma domenica 3 marzo ultimo appuntamento ad ingresso libero: Nei Musei di Maremma domenica 3 marzo ultimo appuntamento ad ingresso libero. Sempre attivo il Passaporto della Cultura ...maremmanews

La Maratona di Bologna domenica 3 marzo: guida ai percorsi di gara e alle modifiche al traffico, le mappe: piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza G. Verdi, via Zamboni, via Benedetto XIV, via San Vitale, via Caldarese, strada Maggiore, via Fondazza, via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione ...bologna.repubblica

Caruso su centro storico: «alcuni problemi risolti, entro fine marzo riapertura corso Vittorio Emanuele»: Dalla fermata del bus Amaco su via Bendicenti alla bonifica dei rifiuti abbandonati. Risolte alcune delle problematiche avanzate dai cittadini ...quicosenza