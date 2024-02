Polvere sahariana d'Italia alla Scandinavia: ecco le cause e cosa può succedere: La gigantesca "trottola" ciclonica presente tra le Isole Maggiori e la Tunisia ben osservabile dalle immagini del satellite è responsabile dell'accumulo della cosiddetta Polvere sahariana che viene ...ilgiornale

Proteste, azioni legali, informazioni: così possiamo difenderci dall’inquinamento atmosferico: Evitare la permanenza all’aperto nei giorni inquinati; camminare più all’aria aperta, magari in un parco; far andare i propri figli in una scuola di quartiere a piedi; non uscire dalle 12 alle 16 con ...ilfattoquotidiano

La Polvere sahariana a Parigi e in Cina, stop alle statue di ghiaccio: In Italia – La perturbazione del 9-11 febbraio, a cui va il merito di aver attenuato almeno temporaneamente la siccità e l’inquinamento atmosferico al Nord, ha scaricato le precipitazioni più copiose ...ilfattoquotidiano