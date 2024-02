Polmonite nei bambini | casi in aumento Come curarla e quando è necessario andare al pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Firenze, 29 febbraio 2024 – Dopo il forte calo di infezioni alle vie respiratorie dovuto alle restrizioni pandemiche, dallo scorso anno sono aumentati idi polmoniti. “Quest’anno forse abbiamo avuto un po’ diin meno. Va detto comunque che le polmoniti sono un evento che, soprattutto nei mesi invernali, può accadere”, dice la professoressa Luisa Galli, infettivologa pediatra del Meyer. “Quest’anno - spiega Galli, - abbiamo avuto un’alta incidenza dell’influenza, il cui picco c’è stato tra fine dicembre e inizio gennaio. In particolare, l’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato un picco marcato, in quel periodo, tra ifino ai 4 anni. Il problema è che i tassi delle vaccinazioni antinfluenzali sono molto bassi, in particolare in età pediatrica. L’influenza viene ritenuta in genere un’infezione banale. Invece ...