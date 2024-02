Polli putrefatti | mucche bastonate e stalle sporche | il documentario di Giulia Innocenzi svela il lato oscuro degli allevamenti intensivi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La prima cosa che ci si chiede non appena compaiono i titoli di coda è: che razza di esseri umani siamo per avallare un sistema alimentare di questo tipo? Ildie Pablo D'Ambrosi - Food for profit, che il Gambero Rosso ha potuto visionare in anteprima - è un colpo allo stomaco per chi è abituato a consumare carne senza porsi troppe domande sulla provenienza e sul sistema di allevamento. Il primo colpo è sicuramente legato alle immagini crude girate in alcuni grandiin giro per l'Europa. Il secondo è legato all'aspetto politico e all'intreccio con gli influenti lobbisti che risultano i veri protagonisti capaci di influenzare pesantemente le politiche comunitarie. Per entrambi gli aspetti, quello che emerge agli occhi dello spettatore è soprattutto la ...