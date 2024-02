Polizza | nuovo obbligo previsto dalla Legge di Bilancio

(Di giovedì 29 febbraio 2024)didi assicurazione contro gli eventi catastrofali per le imprese confermato per 2024.novità previstedi. Vi informiamo che l’per le imprese di stipulare polizze assicurative contro gli eventi catastrofali è stato confermato e non sarà prorogato oltre la data del 31 dicembre 2024. Questa nuova L'articolo proviene da Tenacemente.

Polizze dormienti prescritte, nono avviso di rimborsabilità: intrerviene l’associazione ‘Codici’: nuovo intervento dell’associazione “Codici” in merito al nono avviso per il rimborso parziale delle cosiddette “polizze dormienti”, volto alla restituzione di una quota parziale (massimo del 50%) a ...teleradio-news

Polizza auto con pagamento mensile: la scelta giusta è Prima Assicurazioni: Basta scegliere Prima Assicurazioni e, al momento dell’attivazione della Polizza, richiedere l’opzione per il pagamento rateale invece che pagare in un’unica soluzione. Quest’opzione è disponibile per ...punto-informatico

Responsabilità professionale. Pronto il decreto con requisiti polizze assicurative per strutture e esercenti la professione sanitaria: E gli assicuratori avranno due anni di tempo per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi ... in tema di requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative. Il documento bollinato e firmato ...quotidianosanita