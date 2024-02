Pokémon si prende finalmente una pausa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il 27 febbraio, come ormai è tradizione, TheCompany ha trasmesso ilPresents, l’evento annuale che presenta i prodotti che verranno rilasciati dall’azienda nipponica. Il giorno scelto, lo stesso in cui nel 1996 è stato pubblicato il primo titolo, è da tempo l’evento più importante per i fan dei mostriciattoli tascabili e di tutti i giochi ad essi collegati. Un evento che si fa attendere ogni anno, e che ogni anno fa parlare di sé. La struttura degli annunci è ormai consolidata, e ha permesso, in un tempo relativamente breve, di presentare tante novità ad iniziare dai titoli mobile: -Si parte con l’aggiunta di Raikou, Suicune ed Entei, ierranti di Jotho, inSleep, gioco che combina il tracciamento del sonno alla gamificazione e alla cattura dei mostriciattoli ...