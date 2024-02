Pogba squalificato | carriera finita?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 Quattro anni. E’ il tempo che Pauldovrà restare lontano dai campi da calcio. E’ stata accolta la richiesta della Procura antidoping, che, quindi, priva la Juventus del centrocampista francese ben oltre il termine del contratto che lega calciatore e società, che scade nel 2026era risultato positivo al testosterone dopo Udinese-Juventus del 20 agosto, partita in cui il giocatore era restato in panchina. La sentenza potrà essere impugnata davanti al Tas, il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna, dai legali del giocatore. La difesa puntava a dimostrare l’assenza di dolo e a dimezzare la pena.era stato sospeso il 12 settembre dopo aver collezionato una manciata di minuti in due presenze in Serie A, le controanalisi avevano poi confermato la positività. A ...