Pogba squalificato 4 anni per doping | la carriera del francese potrebbe essere al capolinea

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Brutta notizia per Paul, centrocampista in forza alla Juventus ma da tempo lontano dai campi di calcio a seguito di vicende extra-calcistiche: il calciatore è stato condannato a 4di squalifica per. Il Tribunale nazionale antiha dunque accolto appieno le richieste della procura. Il centrocampista della Juventus era stato trovato positivo a un metabolita del testosterone in un controllo a seguito di Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto e successivamente sospeso in via cautelare. La sentenza potràimpugnata al Tas.si era difeso sostenendo di aver assunto un farmaco vietato su consiglio di un amico, senza averne tratto alcun vantaggio in termini di prestazioni in campo. E in una sola occasione. La tesi difensiva non è però servita a rendere più ...