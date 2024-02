Pogba non ci sta Sentenza sbagliata | farò ricorso al Tas

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Sono triste, scioccato e affranto, mai cercato di imbrogliare" TORINO - Paulnon ci sta ed è pronto a impugnare la squalifica di 4 anni per doping davanti al Tas di Losanna. Il quasi 31enne centrocampista francese della Juventus fa sapere via social di essere stato informato oggi della decisi

l’agente di Paul Pogba Rafaela Pimenta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio in merito al suo assistito, squalificato per doping: «Lui ... (ilnapolista)

Paul Pogba è stato squalificato per il caso Doping e la sentenza lo terrà lontano dai campi da gioco per i prossimi 4 anni. Il... (calciomercato)

Pogba non ci sta: “Verdetto ingiusto”. Poi l’annuncio sul ricorso: Pogba non ci sta e rompe il silenzio dopo la squalifica di quattro anni: “Verdetto ingiusto”. Poi l’annuncio sul ricorso, ecco il comunicato del francese Paul Pogba rompe il silenzio. Dopo la ...calciomercato

Squalifica Pogba, il comunicato del francese: "Verdetto non corretto": In mattinata, Paul Pogba è stato squaificato per quattro anni dopo la positività al doping riscontrata dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto. Il centrocampista francese ha da poco diramato un ...gianlucadimarzio

Doping: Pogba, 'sentenza ingiusta, farò ricorso': "Sono stato informato oggi della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che il verdetto sia sbagliato": attraverso i social, Paul Pogba commenta la squalifica ... intera storia ...ansa