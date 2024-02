Pogba | la sentenza | squalifica di 4 anni per doping | il calciatore della Juventus fu trovato positivo al testosterone il 20 agosto scorso

(Di giovedì 29 febbraio 2024) E' finita come probabilmente doveva finire. Paul, centrocampista, dal 20al centro di un presunto caso di, è stato condannato eto per 4. Il presunto diventa certezza. Che aveva solo bisogno dell'ufficialità, in quanto il vento che tirava anda

Roma, 29 febbraio 2024 – E' ufficiale , Paul Pogba è stato squalificato per doping per 4 anni . Il Tribunale Nazionale antidoping ha infatti emesso il verdetto ... (sport.quotidiano)

Roma, 29 febbraio 2024 – E' ufficiale , Paul Pogba è stato squalificato per doping per 4 anni . Il Tribunale Nazionale antidoping ha infatti emesso il verdetto ... (sport.quotidiano)

Pogba squalificato 4 anni per doping: era risultato positivo al testosterone. La Juventus può rescindere il contratto: La sentenza potrà essere impugnata dai legali del giocatore al Tas di Losanna. Se la sentenza verrà confermata, Pogba non potrà tornare in campo prima del 2027. Dopo la positività, il francese aveva ...leggo

UFFICIALE – Maxi squalifica per doping a Pogba: Stangata pesante per la Juventus e per Paul Pogba. Infatti, è arrivata la sentenza definitiva in merito al caso doping che riguarda il centrocampista francese. La decisione presta è molto pesante: 4 ...passioneinter

Caso Pogba, accolta la richiesta della Procura antidoping: squalifica per 4 anni: L'iter giudiziario però non è ancora concluso: Pogba infatti ricorrerà contro questa sentenza al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna. Se la sentenza del TNA dovesse essere confermata ...laziopress