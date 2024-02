Pogba dopo la squalifica di 4 anni | “sono scioccato | mai assunto integratori illegali”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Paul, calciatore della Juventus, è statoto 4per la questione doping. Il centrocampista francese era stato trovato positivoun controllo antidoping del 20 agosto 2023, al termine della prima giornata del campionato di Serie A tra Udinese e Juventus. Il calciatore si è sfogato sul profilo Instagramla sentenza. “stato informato oggi della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che il verdetto sia errato.triste,e con il cuore spezzato perché tutto ciò che ho costruito nella mia carriera da giocatore professionista mi è stato portato via. Quando sarò libero dalle restrizioni legali l’intera storia diventerà chiara, ma non ho maiconsapevolmente o deliberatamente ...

Squalificato 4 anni, Pogba non ci sta: legali pronti a presentare ricorso al TAS: Sentenza durissima quella arrivata quest'oggi per Paul Pogba. Il Tribunale nazionale antidoping ha squalificato ... il centrocampista francese risultato positivo al test antidoping dopo ...tuttonapoli

Pogba ROMPE IL SILENZIO: 'Sono scioccato, non ho mai assunto sostanze vietate. Oggi farò riscorso': dopo la sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping, Paul Pogba prende parola attraverso i suoi canali social. Queste le sue parole. "Oggi sono stato informato della decisione del Tribunale Nazionale ...ilbianconero

Caso Pogba, accolta la richiesta della Procura antidoping: squalifica per 4 anni: Il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA), come riporta il sito di Sky Sport, ha squalificato il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, per 4 anni. Il calciatore francese era stato sospeso in via ...laziopress