Pogba | che stangata! Lunghissima squalifica per doping

(Di giovedì 29 febbraio 2024) È arrivata la decisione della Procura sulla vicenda, fermo da settembre dopo essere stato trovato positivo a sostanze dopanti:STANGATA – È arrivata laper, fermo dal 12 settembre dopo essere stato trovato positivo ad un metabolita del testosterone. La Procura hato il centrocampista della Juventus per 4 anni: un provvedimento pesantissimo e che mette a rischio la carriera del francese, già 31enne. Si attendono eventuali ricorsi del francese. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

l’agente di Paul Pogba Rafaela Pimenta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio in merito al suo assistito, squalificato per doping: «Lui ... (ilnapolista)

L’agente del centrocampista della Juventus Paul Pogba , Rafael Pimenta, ha parlato di come sta il giocatore, attualmente sospeso per il caso doping. Non è ... (sportnews.eu)

Pogba squalificato 4 anni per doping: duro colpo per la carriera del centrocampista della Juve: La lunga attesa è finita, e la sentenza è una mazzata che chiude la carriera di Paul Pogba. Condannato a 4 anni di squalifica, così come richiesto dalla Procura antidoping. La Juve procederà alla ...ilmattino

Pogba squalificato per 4 anni: accolta la richiesta della Procura antidoping: È probabilmente arrivata la parola fine al rapporto tra la Juventus e Paul Pogba. Dopo un primo idilliaco matrimonio, che il francese aveva deciso di rompere per tornare al Manchester United, le ...juvenews.eu

LA SENTENZA - Juventus, Pogba condannato a 4 anni di squalifica per doping, ecco i dettagli: 29.02 11:40 - F1, Leclerc per interrompere il dominio di Verstappen: in Bahrain il ferrarista primo rivale in quota del campione in carica ...napolimagazine