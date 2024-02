Pisa | un caso di meningite a scuola | studenti e personale sottoposti a profilassi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Scoppia undibatterica di tipo B allasecondaria di primo grado (ex medie) di via Querce a Santa Maria a Monte in provincia di. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri all’Istituto comprensivo Carducci e al dirigente Alessandro Imperatrice, tre ore dopo i sanitari del Servizio di igiene pubblica dell’Asl Toscana nord ovest erano nellaper la somministrazione delle dosi di farmaci per lanecessaria in questi casi che è stata somministrata a tutti gli, alscolastico, ma anche agli amici e compagni di attività sportiva. In tutto circa 400 persone. Il giovane ora sta bene Monitorati i contatti stretti del ragazzo che nei giorni scorsi ha avuto i sintomi, poi è risultato infetto, ora sta ...

