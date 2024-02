Pisa | fuggono dall’ospedale con il figlio neonato | temevano l’affido Si cerca il bimbo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sono uscitiprima delle dimissioni e, con l’aiuto di un complice in bicicletta, hanno fatto perdere le tracce del loro bambino, appena nato. È successo il 28 febbraio all’ospedaleno di Santa Chiara, quando una coppia – italiana lei, di origini tunisine lui – ha lasciato il nosocomio poco dopo il parto affidando ila un terzo uomo che aspettava in una traversa vicina. I due erano attesi al reparto dilogia per un colloquio con personale e assistenti sociali dell’Asl Toscana Nord Ovest, visto che nelle urine del piccolo erano state rilevate quelle che sembrerebbero essere tracce di droga; inevitabile quindi la segnalazione all’autorità giudiziaria, che avrebbe dovuto valutare e decidere per un eventuale affido a terzi. La coppia, però, non ha aspettato il confronto, ha preso il bambino e ...

