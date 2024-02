Milan, Pioli incorona l’Inter: “il campionato è già finito”: La conferma è arrivata anche da Stefano Pioli in conferenza stampa. “Il campionato è chiuso. Per il primo posto sì. L’Inter sta facendo un campionato incredibile. Aveva un calendario complicato quando ...calcioweb.eu

Pioli incorona l’Inter “Campionato chiuso per lo scudetto”: MILANO (ITALPRESS) – “Campionato chiuso Per il primo posto credo di sì”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia dell’anticipo dell’Olimpico contro la Lazio. “L’Inter aveva un ...italpress

FcIN - A Lecce l'esordio in campionato, ora Audero spera di restare. L'Inter ha una strategia per accontentarlo: Dopo gli esordi in Champions League e in Coppa Italia, Emil Audero ha aggiunto al proprio curriculum professionale anche il primo gettone in campionato con la maglia dell'Inter, al Via del Mare di ...fcinternews