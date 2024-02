Pietro Senaldi | riecco Giuseppe Conte La Qualunque | promette il reddito a tutti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Più pilu per. Ha parlatoLando denaro a pioggia a chi lo sosterrà. Non c'è che dire, il leader di Cinquestelle è un animale politico. Ha idee chiare, sa quello che vuole la gente da lui e non bada a spese, soprattutto perché il denaro non è suo. M5S in Sardegna ha raccolto la metà dei consensi di Fdi e poco più di un terzo di quelli del Pd ma l'ex premier imperversa su ogni radio, tv, giornale e sito internet con il piglio dell'unico trionfatore. La sinistra ha vinto grazie alla candidata, Alessandra Todde, una grillina atipica visto che è laureata, parla cinque lingue e ha esperienza ventennale da manager internazionale, raro esempio di capacità, almeno curriculare, da quelle parti, ma l'avvocato del popolo la trucca come se avesse trionfato un fantomatico modello di governo a cinque ...