Piazza Affari è regina d’Europa a febbraio +6% | rally di Saipem e Unipol Bitcoin oltre i 62mila $

Opa Tod’s, Crown bidco ha depositato il documento di offerta: Oggi si è compiuto un ulteriore step nel percorso verso il delisting da Piazza Affari di Tod’s. In un avviso diramato in serata, Crown bidco, la società controllata da un fondo privato gestito da ...milanofinanza

Saipem chiude con il botto in Piazza Affari (+13%), nuovo record: Ha fatto il botto Saipem in Piazza Affari all'indomani dei conti, con il ritorno dell'utile (179 milioni) e del dividendo sull'esercizio in corso e l'aggiornamento del piano strategico al 2027. Il ...ansa

Scende l'inflazione in Usa e Germania. Piazza Affari in lieve calo, brilla Saipem: Il dato più atteso della settimana, l'indice Pce della spesa per i consumi personali negli Stati Uniti, a gennaio è sceso dal 2,6% al 2,4% su base annuale, in linea con le attese.rainews