Piantedosi | carica per incolumità agenti

(Di giovedì 29 febbraio 2024) 11.47 Alla manifestazione di Pisa di venerdì scorso "per garantire l'degli operatori di polizia,compressi contro l'automezzo collocato alle loro spalle, veniva effettuata unadi alleggerimento".Cosìin Aula In precedenza gliavevano tenuto la posizione "utilizzando i loro scudi, nonostante i manifestanti continuassero a mettere in atto una pressione con spinte, calci, insulti, sputi e tentativi di sottrarre gli scudi"."In molti Paesi europei non tutte le manifestazioni vengono permesse"ma in Italia sì.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Dopo Pisa , anche Firenze: di nuovo studenti caricati per un corteo per la Palestina. Non è possibile che sempre più spesso ... (calcioweb.eu)

Scontri ai cortei, Governo preoccupato per il clima di tensione: Meloni e Tajani ribadiscono il sostegno alle forze dell’ordine: Informative alla Camera e al Senato del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi. “Se qualcuno sbaglia vanno ... quando le forze dell’ordine hanno caricato i manifestanti, per lo più studenti. Scontri ...tag24

Piantedosi: “No a processi sommari alla polizia”: Così, alla Camera, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi esordisce per riferire la versione del governo sugli scontri alla manifestazione pro Palestina di Pisa e Firenze dove diversi ragazzi ...repubblica