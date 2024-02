Piantedosi | Organizzatori corteo Pisa non hanno comunicato percorso corteo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 29 febbraio 2024 "Personale della Digos, una volta partito il, invitava più volte i manifestanti e nello specifico gli aderenti al Collettivo universitario autonomo a dare indicazioni sule a non procedere verso piazza dei Cavalieri, dove non sarebbe stato consentito il transito per evitare il possibile prosieguo verso obiettivi sensibili, tra cui piazza dei Miracoli. I manifestanti, nonostante ogni tentativo di interlocuzione,rifiutato di fornire indicazioni ", le parole del ministroal Senato per l'informativa sugli scontri die Firenze. / WebTV Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev