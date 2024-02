Pezzotta tra musica e beneficenza | osservatorio dei giovani | le commercianti in lista e la satira della Lega sui manifesti elettorali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Bergamo. Andrea, al via l’dei, le cene tra, leine lasui. C’è che questa campagna elettorale, quella che vede contrapposti il civico indicato dalla coalizione di centrosinistra e Elena Carnevali, ex deputata del Pd, è partita davvero con la marcia ingranata. Al via l’le Tra botta e risposta non sempre sul velluto, inviti rimbalzati al mittente e chilometri macinati nei quartieri, diventati il vero oggetto del contendere, non c’è da lamentarsi. Le iniziative da ambo le parti continuano, con l’ex assessore ai Servizi Sociali ...