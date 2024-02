Petkovic | nuova Nazionale per l’ex Lazio | ecco dove allenerà

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Vladimirè pronto ad un’altra esperienza da commissario tecnico dopo quella alla guida della Svizzera Vladimirsi rimette al lavoro.allenatore dellatra il 2012 e gennaio 2014 ha lasciato un buon ricordo di sé recentemente come CT della Svizzera. Ora andrà in Algeria per allenare le Volpi del deserto. ALGERIA – «L’allenatore bosniaco Vladimirè il nuovo allenatore della. Il nuovo allenatore arriverà ad Algeri questa domenica e lunedì terrà una conferenza stampa»