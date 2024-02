Pesaro Urbino, aggredita dal proprio cane: anziana muore: A Mercatino Conca, in provincia di Pesaro Urbino, una anziana è stata aggredita e uccisa dal proprio cane maremmano. È stato il marito della donna a chiamare il 118. All'arrivo dei medici non c'era ...tgcom24.mediaset

Pesaro, muore sbranata dal suo cane in giardino: L'anziana è morta sul posto. "In località Cà Nova una signora è stata aggredita e uccisa dal suo stesso cane" scrive in una nota Omar Lavanna, sindaco di Mercatino Conca, in provincia di Pesaro. "Non ...adnkronos

muore sbranata dal suo cane maremmano sotto gli occhi del marito: La donna stava fumando una sigaretta sull’uscio di casa, in località Ca’ Nova nel comune di Mercatino Conca (Pesaro Urbino), quando è stata aggredita dal possente animale, gettata a terra e morsa alla ...ilrestodelcarlino