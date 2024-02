Pericolo per la Repubblica Polizia | Salvini lancia l' allarme

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) «Un poliziotto, così come un carabiniere, un operaio, un ingegnere, un ministro, come un barista, può sbagliare. Ci sta e si lavora per sbagliare sempre meno. Mettere in discussione centinaia di migliaia di donne uomini in divisa èso per la tenuta della». L'ha affermato il ministro delle Infrastrutture Matteo, a Desenzano del Garda, a margine della visita al cantiere della linea Av Brescia Est-Verona. «Quando la gente manifesta chiedendo l'autorizzazione, non insultando i poliziotti, non rischia nulla», ha aggiunto. «Se non ci fossero stati quei poliziotti vorrei sapere dove sarebbero andati quei manifestanti a fare che cosa e con quale grado di civiltà».