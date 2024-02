Perché Nuova Delhi torna a spingere la rotta di Imec

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, è stato a quest’anno l’ospite d’onore ai Raisina Dialogues, il “Davos dell’India”, onore concesso lo scorso anno alla presidente Giorgia Meloni. Questa è la prima visita bilaterale di un capo di governo greco in 15 anni in India e ricambia la visita del primo ministro Narendra Modi in Grecia nel 2023. Basterebbe già questo per descrivere l’interesse di Newper il Mediterraneo. La presenza di Mitsotakis serve a ricordare che nonostante lo stallo di cinque mesi dovuto al conflitto Israele-Hamas – che ha portato anche al blocco dello stretto di Bab al Mandab e del Mar Rosso, a causa dei continui attacchi degli Houthi – è ripartito l’India-Middle East-Europe Economic Corridor (). Lanciato a margine del G20 anel settembre 2023, il primo protocollo d’intesa ...